FIANO ROMANO – Urbanistica, al Castello incontro sul nuovo Regolamento Ape

Giovedì 2 ottobre alle ore 17,30 a Fiano Romano si terrà un incontro pubblico sul nuovo Regolamento Ape e sulla nuova legge regionale numero 12/2025 in materia di urbanistica, approvata il 30 luglio scorso alla Pisana, “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”.

Promosso dall’associazione culturale “Fiano Romano Tricolore”, l’incontro si svolgerà nel Castello Ducale di piazza Giacomo Matteotti, a Fiano Romano.

Al dibattito, moderato da Fabio Fiorina, interverranno tecnici e personaggi politici che hanno partecipato all’approvazione ed alla stesura della legge regionale 12/2025 sul nuovo regolamento APE.

In particolare, il deputato Alessandro Palombi, la consigliera regionale Micol Grasselli.

Gli interventi tecnici saranno curati dall’ingegner Massimo Cerri, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia, e il geometra Roberto Assogna, Delegato del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma e Provincia.

Il sindaco di Fiano Romano Davide Santonastaso porterà i saluti istituzionali.