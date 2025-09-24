Il Comune di Nerola ha approvato il progetto esecutivo di ripristino e messa in sicurezza dei marciapiedi nella frazione di Acquaviva.
Lo stabilisce la delibera numero 70 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - varata giovedì 18 settembre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Domenico Lelli.
Con l’atto viene dato il via libera al progetto finanziato dalla Regione Lazio con 350 mila euro per il rifacimento dei marciapiedi all’incrocio tra via Salaria Vecchia e la Strada Provinciale 636, ricadenti all’interno del centro abitato di Acquaviva.