CALCIO – Beffa Guidonia, il Bra ribalta tutto al 95’

Al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante il Guidonia Montecelio 1937 FC accarezza la vittoria ma viene punito nei minuti finali dal Bra, che ribalta tutto nei minuti di recupero vincendo 2-1 con una doppietta di Sinani.

La squadra di Ginestra, dopo un primo tempo equilibrato, passa in vantaggio al 55’ con Bernardotto, glaciale dal dischetto. I rossoblù amministrano il vantaggio e sfiorano anche il raddoppio in contropiede, ma non riescono a chiudere i giochi.

Nel finale, quando la partita sembrava ormai indirizzata, il Bra trova energie e coraggio. Al 92’ Minaj sfonda sulla fascia e serve a Sinani la palla dell’1-1. Tre minuti dopo, lo stesso Sinani approfitta di un’indecisione difensiva e inventa un colpo sotto l’incrocio che condanna il Guidonia a una sconfitta durissima da digerire.

Una beffa vera per i rossoblù, che avevano condotto una gara ordinata e attenta. La partita lascia l’amaro in bocca, ma anche segnali positivi sul piano del gioco e della crescita del gruppo. Ora servirà rialzarsi in fretta, già dalla prossima sfida.