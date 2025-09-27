E’ stata premiata a Foligno, la città in cui risiede, Lucia Di Rienzo, la 40enne di Tivoli atleta della “Asd Molon Labe” e campionessa italiana di Spartan Race.

Lucia Di Rienzo sul podio insieme alla prima e alla terza classificata del “Trifecta World Championship” tenutosi in West Virginia

Giovedì 25 settembre il Sindaco della città umbra, Stefano Zuccarini, ha ricevuto a Palazzo Comunale Lucia Di Rienzo, reduce dal titolo di vice campionessa mondiale conquistato domenica 7 settembre nell’ambito del “Trifecta World Championship”, il Campionato mondiale di Spartan Race che per la prima volta in assoluto nella storia si è svolto in West Virginia, negli Stati Uniti d’America (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Lucia Di Rienzo – ha detto il sindaco Zuccarini – è un punto di riferimento nel mondo della Spartan Race: disciplina tra le più dure, nella quale l’atleta è messo a dura prova, sia fisicamente che psicologicamente.

Lucia Di Rienzo al “Trifecta World Championship” tenutosi in West Virginia

Con la sua determinazione e la sua straordinaria carriera sportiva, ha regalato alla nostra Città un nuovo motivo di orgoglio: dopo il titolo mondiale, conquistato ad Abu Dhabi nel 2022, pochi giorni fa si è laureata Vice Campionessa Mondiale al prestigioso Trifecta World Championship, disputato per la prima volta negli Stati Uniti.

La sua storia è un esempio di disciplina, sacrificio e passione. A nome dell’intera comunità, grazie Lucia per aver portato in alto, con i tuoi successi, la città di Foligno!”.

La campionessa tiburtina sarà inoltre premiata sempre a Foligno sabato prossimo 4 ottobre, in occasione della “Festa dello Sport 2025”, evento cittadino di promozione e celebrazione dello sport e dei suoi valori che si terrà nelle principali piazze del centro storico.