GUIDONIA – A chi intitolare il nuovo stadio? Parte il sondaggio tra i cittadini

Il Comune di Guidonia Montecelio apre un sondaggio tra i cittadini per scegliere il nome del nuovo stadio comunale.

Il prossimo 21 ottobre, nel giorno dell’Anniversario dell’istituzione del Comune, in Consiglio verrà discussa la denominazione da attribuire all’impianto sportivo gestito dalla “Guidonia Montecelio 1937 FC”, la società del presidente Mauro Fusano protagonista del campionato di calcio di Serie C.

“Con il Guidonia Montecelio 1937 in serie C, il nome del nostro Stadio sarà conosciuto in tutta Italia e deve, pertanto, rappresentare al meglio la nostra storia e la nostra identità – scrive il sindaco Mauro Lombardo in un post sulla sua pagina Facebook istituzionale – Scrivete nei commenti la vostra idea e il vostro suggerimento riempiendo i puntini”.