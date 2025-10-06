Un Mercato di Natale a Monterotondo Scalo.

E’ quanto stabilisce la delibera numero 280 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - varata giovedì scorso 2 ottobre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone e pubblicata all’Albo Pretorio oggi, lunedì 6 ottobre.

Con l’atto, su proposta dell’assessore Ruggero Ruggeri, viene istituito il mercato legato al tema natalizio che si terrà nell’area denominata Piazza della Ferriera nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2025 e la prima settimana di gennaio 2026, in un orario compreso fra le ore 9 e le ore 23.

La finalità dell’Amministrazione Comunale è quella di proporre iniziative utili alla valorizzazione e promozione del territorio e in tal senso i mercatini natalizi contribuiscono ad animare la città, favorendo in tale contesto l’incontro e la partecipazione della cittadinanza e la valorizzazione delle tradizioni del territorio.

Secondo l’amministrazione, i mercati costituiscono attività commerciale complementare a quella svolta nei mercati ordinari settimanali in un periodo di particolare rilevanza commerciale come quello delle festività natalizie, favorendo le pari opportunità fra gli operatori commerciali in sede fissa ed in quelli su aree pubbliche.

L’organizzazione del mercato di Natale allo Scalo sarà affidato a Soggetto selezionato per mezzo di relativo Avviso Pubblico.

Vale la pena ricordare che la Giunta Comunale ha disposto anche l’istituzione del Mercato di Natale nell’area pedonale denominata “Passeggiata” in Viale Buozzi, nel Centro di Monterotondo.