Hanno iniziato a praticare il pugilato da appena un anno e all’esordio sul ring si sono aggiudicate il primo titolo.

Aurora Pizzi, 13 anni, di Setteville di Guidonia

Michela Iacomi, 14 anni, di Villalba di Guidonia

Così Aurora Pizzi, 13 anni, e Michela Iacomi, 14 anni, atlete della “Gym Boxe Setteville Nord”, si sono laureate Campionesse della Fase regionale dei Campionati italiani under 15 maschile e femminile, manifestazione organizzata da “Ssd Boxe The Champion”, “Asd Audax Cisterna” e “Asd Boxe Sabaudia” col patrocinio della Federazione Pugilistica Italiana e del Comitato Regionale Lazio del Coni, tenutasi sabato 4 ottobre e ieri, domenica 5 ottobre, Centro sportivo “The Champion” di Sermoneta in provincia di Latina.

Aurora Pizzi e Michela Iacomi insieme al maestro di pugilato Giuseppe Fiori della “Gym Boxe Setteville Nord”

Aurora Pizzi di Setteville di Guidonia ha un passato sportivo nel karate e Michela Iacomi nella danza: entrambe si sono appassionate alla nobile arte grazie al maestro Giuseppe Fiori della “Gym Boxe Setteville Nord”.

Prossima tappa per le due boxeur, il Campionato Italiano.