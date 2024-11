TIVOLI - Pnrr, 520 mila euro per ristrutturare il Centro per l’Impiego

Il Comune di Tivoli vuole ristrutturare il Centro per l’Impiego di Via Empolitana.

Lo stabilisce la delibera numero 232 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - votata ieri, giovedì 21 novembre, dalla giunta guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Con l’atto viene approvata la relazione dettagliata redatta dai tecnici del Settore lavori Pubblici relativa ai lavori di ristrutturazione dei locali esistenti per l’importo complessivo di 520 mila euro.

L’obiettivo è procedere alla richiesta di un finanziamento per la ristrutturazione alla Regione Lazio che lo scorso 5 settembre ha autorizzato la concessione di fondi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ai Comuni sede di Centri per l’Impiego.

L’amministrazione si impegna a terminare le procedure di cui sopra entro e non oltre il 31 dicembre 2025, formalizzando apposita comunicazione alla Regione Lazio in merito all’ultimazione dei lavori ed alla messa a disposizione degli spazi da destinare al Centro per l’Impiego.