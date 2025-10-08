GUIDONIA – Fiamme vicino alle case, intervengono i volontari della Protezione civile

Le fiamme hanno lambito le case, ma grazie all’intervento tempestivo sono state evitate conseguenze peggiori.

Vasto incendio oggi pomeriggio, mercoledì 8 ottobre, in una traversa di Via del Cannetaccio, nelle campagne tra Guidonia Montecelio e Palombara Sabina, dove il fuoco ha avvolto la vegetazione presente in prossimità delle abitazioni.

Su attivazione della SOUP sul posto sono intervenute due squadre dell’associazione di Protezione civile “NVG – Nucleo Volontari Guidonia”.

Fortunatamente, la propagazione delle fiamme è stata rallentata dalle recenti piogge, evitando conseguenze peggiori.

Grazie al tempestivo intervento dei volontari diretti da Valerio Innaro l’incendio è stato completamente domato, spento e l’area è stata bonificata.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutto il personale NVG che si è reso immediatamente disponibile – commenta il Presidente Valerio Innaro – dimostrando ancora una volta prontezza, professionalità ed efficacia nell’affrontare situazioni di emergenza.

Grazie di cuore a tutti!”.