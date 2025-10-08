Partono i lavori di adeguamento per il ripristino della sicurezza degli ambienti scolastici all’Istituto di Istruzione Superiore “Angelo Frammartino” di Monterotondo.
Lo stabilisce la determina numero 4109 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata ieri, martedì 7 ottobre, da Claudio Dello Vicario, dirigente del Servizio Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Con l’atto vengono affidati i lavori alla Società “Co.Res. Srl” di Roma che ha offerto un ribasso percentuale del 10,00%, con conseguente importo complessivo di 162.543 euro e 06 centesimi.
Lo scorso 11 settembre era stato presentato il il progetto esecutivo dell’ Intervento di adeguamento per il ripristino della sicurezza degli ambienti scolastici redatto dal progettista interno Geometra Gian Piero Pietrini per l’importo complessivo di 180 mila euro.
L’Istituto di Istruzione Superiore “Angelo Frammartino” di Monterotondo ospita l’Istituto Professionale “Marco Polo”, il Liceo Artistico e l’Istituto Tecnico Economico “Due Giugno”.