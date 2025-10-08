NEROLA - “Sapori d’Autunno”, ottimo cibo e vini di eccellenza

Si terrà sabato 11 e domenica 12 ottobre “Sapori d’Autunno – Castello DiVino”, evento realizzato dalla Pro Loco Nerola con il patrocinio del Comune di Nerola.

Due giorni all’insegna dell’ottimo cibo, vini di eccellenza, buona musica e divertimento assicurato.

Sabato 11 l’evento è aperto ️dalle 18:00 alle 24:00, mentre domenica 12 si terrà ️dalle ore 10:00 alle 18:00.

Esperti Sommellier saranno a disposizione dei visitatori per consigliare sull’abbinamento dei piatti e su quale vino degustare in base ai singoli gusti, scegliendo su tantissime etichette nazionali.

Un menù di piatti tradizionali come i fagioli e cicerchiole (tipica pasta all’uovo), i frittelli (cavolfiore fritto in pastella), le salsicce casarecce alla brace, bruschette con olio evo nerolese e dolci tipici.

E ancora musica dal vivo e balli di gruppo, visita del bellissimo Centro storico. Inoltre la domenica si svolgerà il Mercatino dell’Artigianato e la Mostra Micologica a cura di un esperto micologo.

Servizio Navetta gratuito (solo domenica).

Info: 377.0970541