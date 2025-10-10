“Sarebbe potuto succedere a chiunque, senza limiti di età, mio padre stava bene, ha avuto un malore”.

A parlare così sul Gruppo Facebook “Sei di Tor Lupara Se….” è la figlia di B. M., il pensionato italiano di 82 anni deceduto ieri pomeriggio, giovedì 9 ottobre, mentre era al volante della sua Nissan Micra per le strade di Tor Lupara di Fonte Nuova (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, su disposizione della Procura di Tivoli l’auto è stata sequestrata mentre la salma dell’anziano è stata messa a disposizione della famiglia per i funerali.

Stando ad una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale, il fatto è avvenuto verso le ore 13,40.

B. M. era appena uscito dalla sua abitazione e percorreva via Michelangelo Buonarroti, una strada in discesa che termina in via Fonte Lagrimosa.

Ma giunto all’intersezione, il veicolo ha proseguito la corsa schiantandosi contro il muro della palazzina al civico 31 di via Fonte Lagrimosa.

Dai rilievi effettuati dalla Polizia Locale non sono emerse tracce di frenata, né segni di scarrocciamento oppure abrasioni del manto stradale: elementi che fanno supporre che l’anziano abbia perso il controllo già mentre percorreva via Buonarroti.

Secondo la valutazione dei sanitari del 118 intervenuti sul posto, B. M. è stato colto da malore.