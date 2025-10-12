PALOMBARA SABINA – Lo storico fontanone illumina la piazza restaurata

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 12 Ottobre 2025

Inaugurati i lavori di riqualificazione finanziati con 1,2 milioni di euro per il Giubileo 2025

Si è tenuta ieri pomeriggio, sabato 11 ottobre, a Palombara Sabina la cerimonia di inaugurazione di Piazza Vittorio Veneto e l’accensione del restaurato Fontanone.

Il taglio del nastro dei lavori di riqualificazione del Centro storico di Palombara Sabina

Un evento definito storico per il Borgo avvenuto alla presenza di numerose autorità civili e istituzionali: il sindaco di Palombara Sabina e deputato del Collegio Guidonia-Tivoli Alessandro Palombi, il delegato del Commissario di governo per il Giubileo Marco Vincenzi, il Senatore del Collegio Guidonia-Tivoli Marco Silvestroni, il Questore della Camera dei Deputati Paolo Trancassini, il Consigliere regionale Marco Bertucci, la Consigliera di Città Metropolitana Manuela Chioccia, oltre al Direttore Generale della Asl Roma 5 di Tivoli Silvia Cavalli, il Presidente di Cotral Manolo Cipolla, i sindaci di Fonte Nuova Umberto Falcioni, di Marcellina Alessandro Lundini, di Subiaco Felice Rapone e di Moricone Giovan Battista Pascazi.

Lo storico fontanone e la piazza Vittorio Veneto illuminata

Il restauro di Piazza Vittorio Veneto rientra nell’ambito dei lavori di riqualificazione urbana del Centro storico di Palombara Sabina per il Giubileo 2025, con un investimento di 1,2 milioni di euro, focalizzata sul decoro, il rifacimento di strade e marciapiedi, l’installazione di nuovo arredo urbano e il potenziamento dell’illuminazione pubblica per valorizzare il patrimonio storico-architettonico.

Un’immagine dall’alto dello storico fontanone in piazza Vittorio Veneto

La “piazza” per antonomasia, da anni trasformata in un grande parcheggio per le automobili, con un nuovo selciato in sampietrini tornerà ad essere il “salotto buono” della città, centro nevralgico, di aggregazione e di vitalità per i palombaresi.

Il sindaco di Palombara Sabina e deputato del Collegio Guidonia-Tivoli Alessandro Palombi
“Un giorno storico per Palombara Sabina! – ha detto il sindaco di Palombara Sabina e deputato del Collegio Guidonia-Tivoli Alessandro Palombi – Abbiamo vissuto insieme un momento di grande emozione: l’inaugurazione di Piazza Vittorio Veneto e la tanto attesa accensione dello storico fontanone, simbolo della nostra comunità, che torna finalmente a vivere dopo anni di silenzio.
Un luogo rinnovato, restituito alla cittadinanza con l’intento di essere cuore pulsante di socialità, memoria e bellezza”.
“Un grazie sentito a tutte le autorità civili, militari e religiose che hanno preso parte a questa celebrazione così significativa – ha aggiunto il sindaco Palombi – Ma il ringraziamento più grande va ai cittadini e associazioni palombaresi, che con la partecipazione calorosa e sentita hanno reso questo giorno ancora più speciale.
La vostra presenza ha dimostrato, ancora una volta, quanto sia forte il legame con la nostra storia e il desiderio condiviso di guardare al futuro con orgoglio e unità.
Palombara Sabina si riaccende, insieme”.
