PALOMBARA SABINA – Lo storico fontanone illumina la piazza restaurata

“Un giorno storico per Palombara Sabina! – ha detto il sindaco di Palombara Sabina e deputato del Collegio Guidonia-Tivoli Alessandro Palombi – A bbiamo vissuto insieme un momento di grande emozione: l’inaugurazione di Piazza Vittorio Veneto e la tanto attesa accensione dello storico fontanone, simbolo della nostra comunità, che torna finalmente a vivere dopo anni di silenzio.

Il restauro di Piazza Vittorio Veneto rientra nell’ambito dei lavori di riqualificazione urbana del Centro storico di Palombara Sabina per il Giubileo 2025, con un investimento di 1,2 milioni di euro, focalizzata sul decoro, il rifacimento di strade e marciapiedi, l’installazione di nuovo arredo urbano e il potenziamento dell’illuminazione pubblica per valorizzare il patrimonio storico-architettonico.

Un evento definito storico per il Borgo avvenuto alla presenza di numerose autorità civili e istituzionali: il sindaco di Palombara Sabina e deputato del Collegio Guidonia-Tivoli Alessandro Palombi, il delegato del Commissario di governo per il Giubileo Marco Vincenzi, il Senatore del Collegio Guidonia-Tivoli Marco Silvestroni, il Questore della Camera dei Deputati Paolo Trancassini, il Consigliere regionale Marco Bertucci, la Consigliera di Città Metropolitana Manuela Chioccia, oltre al Direttore Generale della Asl Roma 5 di Tivoli Silvia Cavalli, il Presidente di Cotral Manolo Cipolla, i sindaci di Fonte Nuova Umberto Falcioni, di Marcellina Alessandro Lundini, di Subiaco Felice Rapone e di Moricone Giovan Battista Pascazi.

Si è tenuta ieri pomeriggio, sabato 11 ottobre, a Palombara Sabina la cerimonia di inaugurazione di Piazza Vittorio Veneto e l’accensione del restaurato Fontanone.