GUIDONIA - “The Eagle” vola: Lorenzo Ratemi campione internazionale dei Super Welter

Sport, Tiburno Quotidiano / 12 Ottobre 2025

Il pugile con due lauree vince e convince nel match disputato nella sua città

A sostenerlo c’erano tutti i “suoi” tifosi, ma anche appassionati della Nobile Arte arrivati da Roma e provincia.

E lui non li ha delusi, disputando un match da incorniciare che gli è valso il primo titolo da professionista.

Lorenzo Ratemi con la cintura di campione internazionale Ibe dei pesi Super Welter

Così ieri, sabato 11 ottobre, è stato il protagonista assoluto della grande notte di boxe targata Davide Buccioni BBT e organizzata dalla “Roma Est Boxing Club” nella Palestra comunale di via Po, a Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Una fase del match tra Lorenzo Ratemi e Dzhanibek Dzhalilov

Lorenzo Ratemi, 26enne guidoniano doc, soprannominato “The Eagle”, e meglio noto come il pugile con due lauree, ha conquistato il titolo internazionale Ibe dei pesi Super Welter battendo ai punti in 8 riprese Dzhanibek Dzhalilov, ucraino residente in Belgio, ottimo pugile con oltre 30 incontri da professionista in carriera.



Ratemi ha dominato l’incontro aggiudicandosi tutte le 8 riprese e realizzando la settima vittoria in 7 match disputati da Pro che equivale al suo ingresso con prepotenza nella categoria SuperWelter ITA.

Il maestro Simone Autorino e il manager Davide Buccioni coi 5 pugili protagonisti della serata di boxe

Un ottimo traguardo per l’atleta e una grande soddisfazione per i maestri Simone Autorino e Fabio Fantauzzi che ieri sera, in una palestra gremita al limite, hanno fatto scendere sul ring altri 4 atleti della “Roma Est Boxing Club”.

Il ventenne di Guidonia Andrea De Angelis al suo esordio ha superato ai punti in 4 round Fabrizio Conti nella categoria Super Leggeri.



Nei Super Welter Mattia Pileggi, classe 1984, Istruttore Federale presso la Federazione Pugilistica Italiana FPI, si è aggiudicato in 4 round la sfida con Giuseppe Fico.

Andrea Scaglione, già vincitore del titolo europeo di K1 della Iska nel 2014, ha suggellato con una vittoria il ritorno sul ring a distanza di 11 anni aggiudicandosi ai punti la sfida col maltese Marc Pace.

Nella categoria Super Medi Matteo Gubinelli di Marcellina ha perso per ko col temibile avversario Alia Balde.

