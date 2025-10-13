Il Comune di San Polo dei Cavalieri intende realizzare un intervento di manutenzione straordinaria degli spogliatoi e degli spazi esterni dell’impianto sportivo.

Lo stabilisce la delibera numero 795 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - approvata oggi, lunedì 13 ottobre, dalla giunta comunale guidata dal sindaco Simone Mozzetta.

Il provvedimento è un atto di indirizzo agli uffici finalizzato alla richiesta di partecipazione al bando del Ministero per lo Sport e i Giovani per l’utilizzo di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’avviso pubblico riguarda interventi tesi a favorire il recupero di aree urbane e l’inclusione sociale attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi indoor, o di nuovi locali a servizio di impianti sportivi esistenti o in corso di realizzazione, quali blocco spogliatoi, servizi igienici, locale associativo, punto di primo soccorso, reception.

Il Comune di San Polo dei Cavalieri ha individuato come proposta di intervento il recupero dei locali a servizio dell’impianto sportivo, rispondenti alle indicazioni previste nel bando.

La delibera approva il progetto esecutivo redatto dai tecnici comunali per un importo complessivo pari a 565.333 euro e 2 centesimi.

Se il contributo dovesse essere concesso, l’amministrazione comunale si impegna a realizzare gli interventi in Progetto entro il primo semestre del 2026.