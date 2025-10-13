ROMA EST – Esplosione in un’area di servizio, paura in via Prenestina

L’esplosione è stata avvertita in tutta la zona, la colonna di fumo è visibile da tutta Roma e provincia.

Attimi di paura stamane, lunedì 13 ottobre, nella periferia Est della Capitale a causa di un forte boato proveniente dalla zona compresa tra la via Prenestina e viale Palmiro Togliatti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, le fiamme sarebbero divampate da un’area di servizio.

Sul posto polizia, carabinieri, Polizio di Roma Capitale e i Vigili del fuoco.

Il fatto riporta alla memoria la tragedia del del 4 luglio scorso, quando esplose un distributore di GPL nel quartiere Prenestino e morì un uomo.