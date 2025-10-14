SUBIACO – Sci di fondo, gli atleti dello “Winter Sport” trionfano al Criterium Interappenninico

Primo weekend del Criterium Interappenninico di sci di fondo 2025/26 a Pescocostanzo nel quale hanno brillato di vivida luce i colori del Lazio, grazie al Winter sport club Subiaco che ha dominato nella classifica per società ed ha visto in pista ben 35 atleti, società con il maggior numero di iscritti, a testimonianza della bontà del vivaio regionale nel fondo.

La grande partecipazione degli atleti sublacensi è stata impreziosita da risultati importanti, con vittorie pesanti e numerosi atleti sul podio.Nell’Under 8 a tecnica libera trionfo al femminile per le ragazzine del Winter Club Subiaco che firmano una prestigiosa tripletta con Irene Di Pasquale al primo posto, Claudia Pitocco alle sue spalle e Lucilla Palmieri terza. Cristian Coppelli nella gara maschile si è piazzato al secondo posto.

Nell’Under 10 Melissa Lollobattista è terza mentre i quattro atleti laziali iscritti alla gara maschile, Zivi, Picarello, Vena e Toppi hanno fatto punti con piazzamenti dal quarto al settimo posto.

Dominio del Winter Sport Subiaco nella categoria Under 12 Cuccioli con al femminile, con Sara Di Fusco, Greta Panzini e Noemi Meucci sul podio e Rachele Fortunato al quarto posto.

Nella gara maschile primo e secondo altri due atleti laziali, Giacomo Miaci e Lorenzo Lollobattista.

Nella 3 chilometri a tecnica libera successo per l’Under 14 Emanuele Basso e terzo posto per il compagno di squadra Andrea Di Pasquali. Nella gara al femminile secondo gradino del podio per Luna Daruni Ciaffi.

Ancora una gara trionfale per il Winter Sport la 4k allieve Under 16 con quattro atlete ai primi quattro posti.

Sara Cignitti Proietti, Gaia Panzini, Vittoria Abbafati e Giulia Semproni hanno sbaragliato la concorrenza trasformando questa prova in una sfida in famiglia.

Nelle prove a tecnica classica ancora ori per il team laziale che ha piazzato al primo posto Cristian Coppelli fra gli Under 8 e ribadito il proprio dominio della gara femminile della categoria con Irene Di Pasquale, Lucilla Palmieri e Claudia Pitocco a salire insieme sui tre gradini del podio.

Tommaso Zivi è terzo fra gli under 10 mentre al femminile Melissa Lollobattista e Gioia Giuliani sono ai posti d’onore.

Fra i cuccioli under 12 il Lazio può gonfiare il petto per le triplette al maschile e al femminile degli atleti del Winter sport club Subiaco.

Primi tre posti Giacomo Miaci, Lorenzo Lollobattista e Gianmarco Onori fra i ragazzi e per Sara Di Fusco, Greta Panzini e Noemi Meucci fra le ragazze, che hanno bissato il podio delle prove a tecnica libera.

Emanuele Basso centra la seconda vittoria personale del weekend primeggiando fra gli Under 14, mentre nella stessa categoria al femminile Luna Daruni Ciaffi si veste d’argento.

Nell’Under 16 femminile le nostre non hanno rivali e piazzano ancora Sara Cignitti Proietti, Gaia Panzini, Giulia Semproni e Vittoria Abbafati ai primi quattro posti mentre al maschile Giacomo Orlandi è secondo.

Riccardo Monaco è terzo nella categoria Giovani/Senior.