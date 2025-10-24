Un acquitrino maleodorante in cortile.

Liquami nella vasca da bagno dell’appartamento al piano terra.

Un lago di acqua di fogna nelle fondamenta.

E’ emergenza igienico-sanitario nel complesso di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà di Ater Provincia in via dell’Aeronautica 37 a Borgonovo, quartiere alla periferia di Tivoli.

A certificarlo è una nota firmata lunedì 20 ottobre dal dirigente all’Ambiente del Comune di Tivoli Matteo Neri e inviata ad Ater Provincia e per conoscenza alla Asl Roma 5 e all’Associazione di Protezione civile “Volontari Valle Aniene Associati”.

Con l’atto Ater viene diffidata a provvedere con la massima sollecitudine alla risoluzione del problema igienico-sanitario entro e non oltre 15 giorni.

A lanciare l’sos lunedì scorso sono stati proprio i volontari diretti da Serena Di Paolo dopo un sopralluogo alle Scale E ed F del complesso Erp a Borgonovo nel corso del quale sono stati accertati problemi inerenti le fognature con la fuoriuscita dentro un appartamento al piano terra di liquami all’interno della vasca.

“Ispezionando una botola sotto la scala E che porta alle fondamenta dei due stabili – hanno scritto i volontari di Protezione Civile – si è riscontrato che sotto gli stessi giace tantissima acqua di natura fognaria tale da non permettere di scendere.

Si ritiene pertanto che sia di massima urgenza provvedere quanto prima al problema poiché negli stessi locali sottostanti le due palazzine passano i tubi delle utenze idriche e si potrebbe avere una contaminazione dell’acqua”.

Dal 20 ottobre dei tecnici Ater in via dell’Aeronautica ancora nessuna traccia.