GUIDONIA – Spaccio di cocaina e hashish: arrestati un italiano e un polacco

I Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio hanno arrestato in flagranza un 34enne polacco e un 33enne italiano, entrambi disoccupati già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre, nel corso di un mirato servizio, i militari hanno proceduto al monitoraggio di un articolato complesso abitativo, sito in località Villalba, dove hanno notato i due uomini eseguire diverse cessioni di stupefacenti.

La droga sequestrata dai Carabinieri della Tenenza di Guidonia

Intervenuti, i Carabinieri li hanno immediatamente bloccati per sottoporli ad una perquisizione personale, estesa poi alla all’abitazione, ove sono stati rinvenuti 700 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina e 500 grammi di hashish, già suddivisa in dosi pronte alla vendita, nonché vario materiale per la pesa ed il confezionamento.

La droga è stata sequestrata, assieme anche alla somma di 3.280 euro, trovata nella disponibilità degli indagati, e considerata provento dell’illecita attività.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore.

La mirata operazione eseguita dai Carabinieri si innesta in una quotidiana attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanza stupefacente nel territorio di Guidonia.

Per questo motivo i due sono stati arrestati e accompagnati presso il carcere di Roma Rebibbia.

L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria del Tribunale di Tivoli.