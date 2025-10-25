CASTEL MADAMA - Ciak si gira, in Centro le riprese della nuova serie Rai

Da martedì troupe a lavoro nell’ex cinema, scatta il divieto di sosta

Castel Madama scelta come location della nuova serie Tv della Rai.

Da martedì 28 ottobre e venerdì 31 ottobre la troupe della Casa di Produzione cinematografica “Stand by me” girerà alcune riprese cinematografiche all’interno dei locali dell’ex Cinema di via Roma.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 135 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata ieri, venerdì 24 ottobre dalla Responsabile della Polizia Locale Adelaide Angela Di Maio.

Col provvedimento viene istituito per 4 giorni il divieto di sosta per tutti i veicoli nelle seguenti vie e piazze:

• VIA ROMA, area pubblica destinata a sosta autoveicolare ubicata nelle vicinanze del civico n. 107, ad iniziare dalle ore 06:00 del giorno 28.10.2025 e fino alle ore 24:00 del giorno 31.10.2025;

• PARCHEGGIO “GOMMA-GOMMA”, ad iniziare dalle ore 06:00 del giorno 28.10.2025 e fino alle ore 24:00 del giorno 31.10.2025.

La sosta in divieto di quanto stabilito sarà considerata di grave intralcio e pericolo per la circolazione, ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria della rimozione coattiva dei veicoli.

