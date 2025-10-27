MONTEROTONDO – Il rombo dei motori contro il bullismo silenzioso

Il rombo dei motori contro il bullismo silenzioso, i bikers come simbolo di libertà.

Venerdì 24 ottobre, Grisù, Jolly, Totò, Tucano, Karasu, Caronte, Dange, in sella alle loro moto, hanno fatto il proprio ingresso davanti all’Istituto Comprensivo “Monterotondo via Bruno Buozzi 18”, nello stupore e nella curiosità degli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado.

Alcune immagini dell’incontro tra i bikers e gli alunni dell’Istituto Comprensivo di via Buozzi

Ad accogliere le “Simpatiche Canaglie Roma O.D.V.”, il gruppo biker che da anni si occupa di proteggere, difendere e assistere i Minori vittime di violenza fisica e psicologica, assieme ai ragazzi ed alle docenti, c’erano la Dirigente Scolastica, professoressa Rosa Apa, ed il sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone.

Le “Simpatiche Canaglie Roma O.D.V.” ormai da diversi anni, in collaborazione con le istituzioni, si dedicano alla prevenzione ed alla protezione dei minori in situazioni di disagio, vittime di bullismo, cyberbullismo e abusi.

L’incontro con gli alunni della Buozzi, organizzato dalle professoresse Martina D’Anastasio, Ilaria Abruscia e Giusy Guerriero, è proseguito nella palestra dell’Istituto dove, con il loro linguaggio diretto ed il loro aspetto “da duri”, in barba agli stereotipi, hanno invitato ragazze e ragazzi a riflettere sul significato del termine “bullismo”, sui comportamenti che identificano il bullo e, soprattutto, sull’importanza di denunciare ciò che si subisce o ciò a cui si assiste.

Ricordando i casi di Andrea Spezzacatena e Carolina Picchio, è stata sottolineata la necessità di un intervento precoce e tempestivo.

Parlare con un genitore, un insegnante, un operatore è il primo passo per uscire dalla solitudine e dalla vergogna in cui la vittima si sente sprofondare.

Attraverso personali frammenti di vita e racconti di esperienze raccolte nel corso del lavoro di sensibilizzazione, i bikers hanno insistito sul rifiuto della violenza come mezzo di relazione.

La Preside Rosa Apa insieme ad alcuni biker del gruppo “Simpatiche Canaglie Roma O.D.V.”

Tra i diversi contributi video che sono stati proposti agli alunni dell’Istituto “Monterotondo via Bruno Buozzi 18”, è stato affrontato anche il tema della violenza di genere che tristemente riempie le pagine di cronaca nera.

A conclusione dell’evento di venerdì mattina, i bikers hanno ribadito la loro presenza sul territorio come gruppo di prevenzione, di denuncia e di sostegno contro la violenza in ogni sua forma: a disposizione di tutte le vittime di abuso e violenza l’associazione “Simpatiche Canaglie Roma O.D.V.” ha aperto una HELP LINE alla quale rivolgersi in totale sicurezza.

Tra gli studenti dell’Istituto Buozzi e i “duri dal cuore tenero” c’ è stato quindi un arrivederci al prossimo incontro.