MONTECELIO – Inaugurata la Sala espositiva d’Arte Sacra

Si è tenuta, nella giornata di ieri, domenica 26 ottobre, a Montecelio, nella Chiesa di San Michele Arcangelo, alla presenza del Vescovo di Tivoli e Palestrina, Monsignor Mauro Parmeggiani, l’inaugurazione della “Sala espositiva d’arte sacra monticellese”, alla quale ha partecipato anche il vicesindaco Paola De Dominicis, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

L’area espositiva ha l’obiettivo di valorizzare e riscoprire la ricca storia religiosa e artistica di Montecelio attraverso i diversi oggetti sacri che costituiscono il patrimonio artistico e culturale delle Confraternite, delle Chiese parrocchiali e dei diversi luoghi di culto.