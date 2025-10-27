MONTECELIO – Inaugurata la Sala espositiva d’Arte Sacra

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 27 Ottobre 2025

E' nella Chiesa di San Michele Arcangelo

Si è tenuta, nella giornata di ieri, domenica 26 ottobre, a Montecelio, nella Chiesa di San Michele Arcangelo, alla presenza del Vescovo di Tivoli e Palestrina, Monsignor Mauro Parmeggiani, l’inaugurazione della “Sala espositiva d’arte sacra monticellese”, alla quale ha partecipato anche il vicesindaco Paola De Dominicis, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

L’area espositiva ha l’obiettivo di valorizzare e riscoprire la ricca storia religiosa e artistica di Montecelio attraverso i diversi oggetti sacri che costituiscono il patrimonio artistico e culturale delle Confraternite, delle Chiese parrocchiali e dei diversi luoghi di culto.

