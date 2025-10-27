La Dea Bendata bacia un fortunato di Montelibretti. Martedì 21 ottobre un giocatore ha azzeccato una cinquina e vinto 15 mila euro al “Simbolotto”, la modalità di gioco gratuita e opzionale associata al Lotto che prevede l’estrazione casuale di 5 simboli vincenti su 45 su una delle 11 Ruote del gioco del Lotto.

Secondo LottoItalia.It, il fortunato ha giocato una schedina del Lotto puntando sulla ruota di Roma, la ruota in promozione del mese di ottobre, partecipando così gratuitamente anche al Simbolotto.

I simboli vincenti sono stati i seguenti: 18 Cerino, 21 Lupo, 24 Pizza, 32 Disco, 33 Elica.