MONTELIBRETTI - Cinquina al “Simbolotto”, fortunato vince 15 mila euro

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 27 Ottobre 2025

Puntata vincente sulla ruota di Roma

La Dea Bendata bacia un fortunato di Montelibretti. Martedì 21 ottobre un giocatore ha azzeccato una cinquina e vinto 15 mila euro al “Simbolotto”, la modalità di gioco gratuita e opzionale associata al Lotto che prevede l’estrazione casuale di 5 simboli vincenti su 45 su una delle 11 Ruote del gioco del Lotto.

Secondo LottoItalia.It, il fortunato ha giocato una schedina del Lotto puntando sulla ruota di Roma, la ruota in promozione del mese di ottobre, partecipando così gratuitamente anche al Simbolotto.

I simboli vincenti sono stati i seguenti: 18 Cerino, 21 Lupo, 24 Pizza, 32 Disco, 33 Elica.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  GUIDONIA - Judo, pioggia di medaglie al Campionato regionale Fijlkam

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 