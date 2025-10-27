TIVOLI - Giulia Nostriani è campionessa regionale di mountain bike

Si chiama Giulia Nostriani, è di Tivoli, ha 11 anni, da 4 pratica mountain bike e gareggia per il “Team Nereggi – Coratti” di Fiuggi categoria G5.

Per il terzo anno consecutivo Giulia è Campionessa regionale di mountain bike 2025, Campionessa regionale Abilità e Sprint su strada, terza classificata nel Campionato regionale di strada e Campionessa assoluta della Multidisciplina.

Per questo ieri mattina, domenica 26 ottobre, Giulia è stata premiata nell’ambito della “Festa dei Giovanissimi” organizzata dal Comitato Regionale della Fci svoltasi presso il Palazzo del Coni a Roma.

Durante la cerimonia, alla quale ha partecipato il Presidente del CR Maurizio Brilli, sono stati celebrati gli atleti Under 12 che si sono distinti nei circuiti regionali.