GUIDONIA – Le sorelline fuggono di nuovo dalla casa famiglia: chi le ha viste?

Si chiamano Jennifer e Shakira, sono due sorelle di 14 e 12 anni, e per la seconda volta in dieci giorni si sono allontanate da una Comunità di Guidonia Montecelio senza documenti, cellulari né soldi.

A lanciare il secondo appello nel giro di poche settimane è il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV.

Jennifer e Shakira sono scomparse venerdì sera 24 ottobre, ossia all’indomani dal giorno del loro ritrovamento (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Jennifer è alta un metro e 43, 50 chili, capelli e occhi neri, piercing al naso e all’ombelico.

Al momento della scomparsa indossava pantaloni jeans chiari con macchie scure a gamba larga, scarpe da ginnastica bianche, maglietta corta nera, giubbotto similpelle grigio.

Shakira è alta un metro e 28, per 54 chili, capelli castano scuro lunghi lisci, occhi neri, orecchini argento.

Al momento della scomparsa era vestita con leans con orsetto rosso di strass, felpa a fiori beige, scarpe da ginnastica.

Martedì 14 ottobre Jennifer e Shakira erano già fuggite dalla Comunità di Guidonia Montecelio senza documenti, cellulari né soldi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Chi ha informazioni importanti non esiti a contattare immediatamente il 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV 388 189 4493.