CASTEL MADAMA – Sorpreso dal proprietario di casa, ladro catturato dai carabinieri

Il padrone di casa se lo è trovato faccia a faccia e ha tentato invano di bloccarlo.

Ci sono riusciti, però, i vicini che lo hanno consegnato ai carabinieri.

Il momento in cui i carabinieri hanno fermato il ladro a Castel Madama

Così oggi pomeriggio, mercoledì 5 novembre, i militari della stazione di Castel Madama hanno fermato in strada un ladro che aveva appena tentato di “ripulire” un appartamento del Centro.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, si tratterebbe di un 40enne originario della Campania e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato fermato e ammanettato in piazza Dante, dopo aver tentato il furto in una casa insieme ad un complice col quale era stato notato dagli abitanti aggirarsi per le strade del Borgo.

Stando sempre alle prime informazioni, pare che – vistosi scoperto – il ladro abbia aggredito il proprietario per guadagnare la fuga, ma le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di residenti e passanti intervenuti in soccorso.

Il padrone dell’appartamento preso di mira ha avuto bisogno delle cure mediche del 118.

Vale la pena ricordare che ieri pomeriggio, martedì 4 novembre, in un comunicato stampa il Comune di Castel Madama aveva allertato i cittadini a tenere gli occhi aperti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Durante la mattinata infatti si erano verificati alcuni tentativi di furto in diverse zone del territorio comunale sui quali stavano indagando i carabinieri della locale stazione.

Pertanto il Comune aveva invitato tutti i cittadini ad adottare adeguate misure di sicurezza, ma soprattutto a segnalare immediatamente alle Forze dell’Ordine qualsiasi movimento o persona sospetta.

Suggerimenti che oggi sono risultati decisivi per la cattura del topo d’appartamento.