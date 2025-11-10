TIVOLI – Movida violenta, la banda dei “maranza” colpisce ancora

Ennesimo pestaggio a calci e pugni durante la movida notturna di Tivoli.

Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto nella notte di Halloween venerdì 31 ottobre nella centralissima piazza Santa Croce, dove tre italiani di età compresa tra i 30 e i 35 anni hanno subito un’aggressione da parte di un gruppo di giovanissimi.

Ai soccorritori hanno raccontato che il pestaggio sarebbe avvenuto da parte di una decina di ragazzi di età compresa tra i 16-17 e i 22 anni, alcuni dei quali di origine nordafricana e i restanti italiani.

Il “branco” avrebbe attaccato le vittime senza un motivo, in un vicolo cieco limitrofo a piazza Santa Croce vicino alla casa di uno dei tre.

Una scarica di calci e pugni, poi la fuga per i vicoli del Centro favoriti dal buio della notte.

A soccorrere i tre aggrediti sono stati due baristi che hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e ambulanze del 118 che hanno accompagnato i tre aggrediti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Ad una delle vittime del pestaggio, figlio di una famiglia di noti professionisti di Tivoli, i sanitari hanno diagnosticato la frattura della mandibola, di un braccio e di qualche costola, per questo ne è stato disposto il trasferimento al policlinico “Umberto I” di Roma per consulenza maxillo-facciale.

L’altro ragazzo è stato medicato e suturato per le ferite al volto e alla testa.

Il terzo, dimesso sabato mattina, è stato trasferito presso un clinica privata per essere sottoposto ad un intervento chirurgico al malleolo.

Sul caso indagano i carabinieri.

La movida di Tivoli è da tempo teatro di scorribande di un gruppo di ragazzi poco più che maggiorenni, alcuni dalle sembianze nordafricane e altri dai tratti europei.

Sono i cosiddetti “maranza”: giovanissimi che vanno in giro in comitive numerose, si atteggiano a bulli e provengono dalle periferie cittadine, come Bagni di Tivoli e Villalba di Guidonia, importunano i passanti, istigano allo scontro e aggrediscono coetanei e non.

L’ultimo fatto di cronaca nera segnalato alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv era avvenuto nella tarda serata di venerdì 16 maggio, tra via Sant’Andrea e vicolo Lusignani, nel cuore della Movida tiburtina (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Le vittime del pestaggio furono due ragazzi italiani di Tivoli e di Vicovaro che avevano trascorso la serata in un pub della zona.

Verso le 22,30 i 4 “maranza” agirono secondo uno schema collaudato: lungo la strada prima avrebbero attaccato briga provocando i rivali: “Che c..o ti guardi?”.

Poi avrebbero iniziato a spintonare e a mettere le mani sul volto delle due vittime fino a far divampare la rissa, alla quale hanno partecipato anche altri “maranza” intervenuti per dar manforte ai primi 4.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv e non confermate dalle forze dell’ordine, durante la rissa sarebbe spuntato anche un coltello.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tivoli e un’ambulanza del 118 che ha trasportato uno dei due 17enni aggrediti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista”.

Al ragazzo, residente nel quartiere Braschi di Tivoli, i sanitari riscontrarono ematomi al naso, un edema dell’occhio, edemi ed escoriazioni al capo: ferite inferte dal gruppo di sconosciuti mentre il minorenne era caduto sull’asfalto.

La rissa del 16 maggio scorso non era la prima, nei mesi precedenti infatti si erano registrati episodi simili nel Centro di Tivoli e in particolare nel fine settimana.