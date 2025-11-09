TIVOLI – Judo, Thomas Innocenti è Campione nazionale Esordienti

Ottimo risultato per i judoka della ASD De Filippis di Tivoli Terme al Grand Prix Giovanile per Fanciulli e Ragazzi pre-agonisti tenutosi ieri, sabato 8 novembre, a Riccione in concomitanza col 40esimo Campionato Nazionale di Judo Csen 2025 per atleti agonisti.

Il Grand Prix Giovanile di Judo per Fanciulli e Ragazzi pre-agonisti si è tenuto a Riccione

L’evento, organizzato da Csen Settore Judo Nazionale e Csen Comitato Provinciale di Roma, ha regalato al pubblico incontri spettacolari sia tra gli atleti agonisti che tra i pre-agonisti.

Thomas Innocenti campione nazionale cinture marroni

Tra gli agonisti ha brillato Thomas Innocenti della ASD De Filippis di Tivoli Terme con una prestazione maiuscola che gli ha permesso di conquistare il titolo di Campione nazionale Esordienti A fino a cinture marroni.

Angelica Hodorovich medaglia d’oro fino a cintura arancione

Bryan De Filippis medaglia d’oro fino a cintura arancione

Al Grand Prix dei pre-agonisti sono stati stellari anche i risultati di Angelica Hodorovich (ragazza fino a cintura arancione) e Bryan De Filippis (fanciullo fino a cintura arancione), giovanissimi vincitori di medaglie d’oro.

Nicole Patron medaglia d’argento cinture marroni

Sempre tra i pre-agonisti medaglia d’argento per Nicole Patron (ragazza fino a cintura marrone).