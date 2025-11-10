TIVOLI - Elio Di Benedetto è Campione italiano di Judo

Pratica l’arte marziale da meno di due anni ed ha già conquistato il podio più alto.

Così ieri, domenica 9 novembre, Elio Di Benedetto, 23enne di Tivoli Terme, ha conquistato la medaglia d’oro al 40esimo Campionato Nazionale di Judo Csen 2025 per atleti agonisti, evento organizzato a Riccione da Csen Settore Judo Nazionale e Csen Comitato Provinciale di Roma. Elio Di Benedetto, atleta del “Team Judo Tatakai”, è salito sul podio più alto neĺla categoria Massimi, oltre i 100 chili.

Laureando in Fisica all’università “La Sapienza” di Roma, campione di scacchi, Elio lavora come Chief Referee – arbitro capo – negli Slam e nelle finali mondiali di video giochi.