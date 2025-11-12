GUIDONIA – “I lampioni della Ryder Cup spenti da due anni”: la segnalazione di IdD

Lampioni dotati di pannelli solari spenti da due anni.

Accade in via Monte Bianco a Colleverde Secondo e presso la rotatoria di Marco Simone, due quartieri residenziali del comune di Guidonia Montecelio interessati dai lavori per la “Ryder Cup”, il Campionato mondiale di golf tenutosi dal 29 settembre al 1º ottobre 2023 presso il Marco Simone Golf and Country Club.

A segnalarlo in un comunicato stampa alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv è Rita Belpasso, vice responsabile di “Italia dei Diritti”, il movimento civico extra parlamentare fondato dal giornalista romano Antonello De Pierro.

“A distanza di due anni dallo svolgimento della Ryder Cup di golf – scrive in una nota la Belpasso – alcune delle opere urbanistiche realizzate per migliorare le zone interessate dall’evento, sono di fatto lasciate allo stato di abbandono.

Mi riferisco in particolare, all’illuminazione della zona di Colleverde 2 con lampioni dotati di pannelli solari, che da circa un anno e mezzo sono spenti.

In questa zona sono presenti incroci pericolosi e rotatorie che dovrebbero essere illuminati da questi lampioni rendendo più sicura la viabilità, per questo invitiamo chi di competenza – conclude la Belpasso – ad intervenire per ripristinare l’illuminazione nella zona”.

“Non capiamo come mai queste opere realizzate grazie a eventi di rilevanza mondiale, debbano poi subire l’incuria degli enti preposti a renderle funzionali – commenta il segretario provinciale romano e responsabile per la Politica Interna IdD Carlo Spinelli – Ciò che ha segnalato Rita Belpasso e che potrebbe sembrare di poco conto, invece riveste un’importanza vitale perché renderebbe più sicura non solo la viabilità delle strade, ma anche la zona stessa in quanto l’oscurità è spesso nemica della sicurezza pubblica.

Italia dei Diritti De Pierro, che ancora una volta si dimostra sensibile ai problemi della cittadinanza, chiede con forza che attraverso questi lampioni si ritorni a illuminare la zona. Le infrastrutture non servono soltanto a dar lustro ai luoghi dove si svolgono manifestazioni importanti – conclude Spinelli – ma soprattutto a rendere più agevole la vita ai cittadini”.