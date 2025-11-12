Era la sua ultima competizione da amatore e anche stavolta è salita sul podio più alto.

Così sabato 8 sovembre Ilenia Carrozzo, 29enne body builder di Palombara Sabina si è imposta nella “Serge Nubret Classic”, il grande appuntamento internazionale per celebrare l’atleta che 50 anni fa fondò la federazione WABBA tenutosi presso il Centro Congressi Hotel Giò di Perugia.

Ilenia si è aggiudicata il trofeo della categoria Miss Model -163 ed è risultata vincitrice assoluta con la conferma per la quarta volta del suo status da atleta professionista conquistato a maggio scorso a Tarragona, in Spagna, con l’assegnazione della Pro Card e confermato nuovamente ad ottobre all’Hercules Olympia Italy, Wabba Bulgaria Classic.

“È stato un anno memorabile per me – commenta entusiasta Ilenia Carrozzo – nonostante io gareggi da soli tre anni ho raggiunto risultati che molti atleti faticano a raggiungere e ne vado fiera.

Il mio compagno Pier Paolo, anche lui professionista, mi è sempre stato accanto in tutto spronandomi a dare sempre il meglio di me: lui è il mio esempio e la mia più grande forza, a lui devo tutto quello che oggi sono come atleta e come donna. Lui che ha sempre agito come un professionista ancora prima di esserlo”.

“Questo periodo non è stato facile – prosegue Ilenia Carrozzo – ho avuto una grave perdita in famiglia, il mio cuginetto se n’è andato via prematuramente in un tragico incidente stradale, e lasciando per sempre un vuoto nel cuore di tutta la mia famiglia, la mia vittoria oggi è dedicata a lui”.