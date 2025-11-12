TIVOLI – Taglia i capelli gratis ai poveri: la solidarietà di Angelo Di Pietro

Ha iniziato a tagliare i capelli all’età di 11 anni.

Oggi Angelo Di Pietro ne ha 66 e 51 di esperienza professionale da mettere gratuitamente a disposizione della comunità presso il suo negozio di barberia denominato “Angelo parrucchiere per uomo” in via Ignazio Missoni 4, nel Centro storico di Tivoli.

Sopra e sotto, due immagini di Angelo Di Pietro al lavoro nella sua barberia nel Centro di Tivoli

Ieri, martedì 11 novembre, con la delibera numero 280 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - la giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi ha accolto la proposta dell’artigiano di svolgere a titolo gratuito per il Comune e per l’utenza l’attività di tagli di capelli solidale a favore di utenti svantaggiati individuati previa indagine sociale da parte del Servizio Sociale Professionale.

Con la delibera è stata inoltre approvata la convenzione biennale – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE - che prevede l’avvio del servizio il prossimo 24 novembre e il negozio aperto gratuitamente agli utenti bisognosi l’ultimo lunedì di ogni mese.

Originario di Gerano, Angelo Di Pietro vive a Tivoli dall’età di 2 anni, è sposato, ha 3 figli e 3 nipoti e un cuore grande come una casa.

Già a gennaio 2021, infatti, il barbiere propose all’amministrazione comunale l’iniziativa di solidarietà per i tiburtini in condizioni economiche difficili durante la pandemia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“All’epoca Caritas e Comune inviarono qualche persona – racconta Angelo al quotidiano on line Tiburno.Tv – ma l’iniziativa era organizzata alla buona e non funzionò.

Stavolta è strutturata in maniera più efficace”.

Secondo la convenzione approvata ieri, i beneficiari dei servizi gratuiti saranno individuati dai Servizi Sociali del Comune sulla base delle situazioni di bisogno economico e sociale, verificate previo breve colloquio.

I tagli di capelli verranno effettuati presso il salone di via Missoni, previo appuntamento concordato con i Servizi Sociali; gli interessati potranno recarsi presso lo sportello del segretariato sociale sito in via del Governo 5 e lo sportello di Stazioni di Posta ubicato presso la Caritas di Tivoli, sito in Piazza Sant’Anna 3.

Angelo Di Pietro racconta al quotidiano on line Tiburno.Tv di aver iniziato a tagliare i capelli all’età di 11 anni: la mattina andava a scuola in prima media, il pomeriggio nella bottega di barbiere, e all’età di 15 anni venne assunto.

Per 27 anni in via Parmeggiani, dal 1997 in via Missoni, nel 2024 il riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale per il mezzo secolo di attività.

“Ho sempre avuto il senso di solidarietà verso chi è in difficoltà – confessa Angelo Di Pietro – Da giovane, 30, 40 anni fa, andavo al Villaggio Don Bosco a tagliare gratis i capelli ai ragazzi di Don Nello. Poi i ragazzi sono cresciuti e hanno iniziato a scegliere loro come tagliarli”.

“Mettere la mia professionalità a disposizione dell’altro gratuitamente mi fa stare bene – prosegue il barbiere – Ho sempre voluto aiutare chi ha meno possibilità di me: io non navigo nell’oro, ma ho sempre lavorato e non mi manca niente”.