TIVOLI - Volpe morta e aule allagate: lezioni sospese al Liceo “Publio Elio Adriano”

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 12 Novembre 2025

Mattinata movimentata quella di oggi, mercoledì 12 novembre, all’Istituto d’Istruzione Superiore “Publio Elio Adriano” di Tivoli.

La Dirigente Scolastica Sandra Vignoli ha disposto l’uscita alle ore 9 per gli studenti del Liceo Artistico di via Sant’Agnese per operazioni di sanificazione urgente a seguito del rinvenimento di una volpe morta.

Lezioni sospese anche nella Sezione Associata del Liceo Classico di Via Giorgio Petrocchi a causa dell’allagamento della sede: le lezioni riprenderanno normalmente domani, giovedì 13 novembre.

