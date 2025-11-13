Monterotondo ha un nuovo presidio delle forze dell’ordine e qualche parcheggio in meno a disposizione dei residenti.

Sono terminati i lavori da un milione di euro per ristrutturare il palazzo comunale di via Garibaldi che ospiterà la Compagnia della Guardia di Finanza della città eretina.

Sopra e sotto, alcuni stalli di sosta riservati ai mezzi della Guardia di Finanza di Monterotondo

“Un presidio importante per la sicurezza del Centro Storico e dell’intero territorio comunale: benvenuto e apprezzato”, secondo L’Associazione Centro Storico in Movimento che tuttavia non risparmia critiche.

In un comunicato diffuso stamane, giovedì 13 novembre, sulla pagina ufficiale dell’associazione viene infatti evidenziato che “l’insediamento ha comportato la sottrazione improvvisa di 16 posti auto tra Via Cavour e l’area del Ramarini, senza alcuna comunicazione ai cittadini. Una decisione calata dall’alto, in contrasto con quanto l’Amministrazione aveva dichiarato sull’impatto “zero” sulla viabilità del borgo”.

“Il paradosso – prosegue il comunicato dell’Associazione Centro Storico in Movimento – si amplifica dal 1° ottobre, con l’esenzione totale dalla ZTL per ibridi ed elettriche: una ZTL ormai solo formale, mentre i residenti continuano a pagare un canone annuale.

A questo si aggiungono il cedimento in Piazza dell’Orologio — che ha tolto altri spazi a tempo indeterminato — e il progetto del parcheggio interrato a pagamento in Piazza delle Erbe, che rischia di aggravare ulteriormente la situazione.

Ad oggi resta una domanda: come intende l’Amministrazione affrontare la crescente pressione sulla sosta e sulla mobilità del Centro Storico?

La sensazione è quella di una disattenzione strutturale verso i residenti, a favore di una visione che privilegia quasi esclusivamente l’espansione commerciale, sacrificando vivibilità, storia, ambiente e qualità sociale del borgo”.

Quasi mille metri quadri di superficie, due piani adibiti ad uffici ed alloggi, magazzino-archivio, piano terra per l’accoglienza del pubblico, terrazzo panoramico, nel cuore della città e in prossimità del centro storico.

Queste le caratteristiche dell’immobile comunale di via Garibaldi che, in base al protocollo d’intesa sottoscritto nell’aprile del 2019, il Comune di Monterotondo ha messo a disposizione della Regione Lazio per 40 anni e accogliere la caserma della Guardia di Finanza.

Il presidio delle Fiamme Gialle di Monterotondo sarà sotto la giurisdizione del Gruppo di Guidonia Montecelio.