Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2025, venerdì 21 novembre dalle 15:00 il Teatro Imperiale di Guidonia ospiterà “Il Filo delle Parole – Donne di poesia e di realtà”: un pomeriggio dedicato al confronto e alla condivisione attraverso voci, riflessioni e musica.

Organizzato dalla ASL Roma 5, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli e dalla Città di Guidonia Montecelio, l’evento riunirà rappresentanti istituzionali, del mondo socio-sanitario, dell’ambito legale e delle forze dell’ordine, insieme alle testimonianze di chi opera ogni giorno nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere.

Il dibattito sarà moderato dalla Giornalista Rai Rita Cavallo e accompagnato dai brani di Fabrizio De André interpretati dai ‘Basta Poco’.

Apriranno e interverranno Mauro Lombardo Sindaco di Guidonia Montecelio, Silvia Cavalli, Direttore Generale della ASL Roma5 e Andrea Calice, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.