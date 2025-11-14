Una medaglia d’oro, una d’argento, un bronzo e un sesto posto.

La squadra di Lotta Femminile della “Nike Wrestling Guidonia”

E’ il bilancio per la “Nike Wrestling Guidonia” della partecipazione all’edizione 2025 della Coppa Italia di Lotta Greco-Romana e Lotta Femminile, riservata alle classi Under 17 e Over 17, tenutasi sabato 8 novembre presso il palazzetto dello sport di Rovereto.

La manifestazione, Memorial Luciano De Biasi, ha visto la grande partecipazione di oltre 300 atleti e 50 società da tutta Italia, in un contesto tecnico e sportivo di alto livello.

Tra questi anche 4 atlete del Maestro Daniel Franchi della “Nike Wrestling Guidonia”, capitanate dal coach Alessio Celano.

Aurora Carillo prima classificata nella categoria 73 chilogrammi Under 17

Aurora Carillo, studentessa classe 2010 di Villanova di Guidonia, è salita sul podio più alto nella categoria 73 chilogrammi Under 17.

Coi colori della squadra guidoniana ha gareggiato anche Benedetta Gemello, 28enne atleta di origini salentine seconda classificata, mentre Beatrice Gentili, classe 2006 di Tivoli ha conquistato la terza posizione. Angelica Agliata, atleta classe 2008 di Guidonia, è sesta classificata.