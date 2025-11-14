Il Comune di Guidonia Montecelio ha pubblicato la Manifestazione di Interesse per la partecipazione alla procedura ristretta per l’alienazione di 4 lotti nel Centro urbano della Città dell’Aria.

Lo stabilisce la determina numero 116 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata ieri, giovedì 13 novembre, dal dirigente del settore Demanio e Patrimonio Bernardina Colasanti.

Con l’atto viene approvato lo schema di Manifestazione di Interesse – CLICCA E SCARICA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – e il modello di Domanda di partecipazione – CLICCA E SCARICA LA DOMANDA - alla procedura aperta.

Sono quattro i lotti da alienare, per i quali non è presumibile una pluralità di offerte e comunque di importo inferiore a 500 mila euro.

Il Lotto numero 1 è un’area di proprietà comunale in Viale Roma, di superficie pari a 1.002 metri quadrati, attualmente libera da manufatti e destinazione a verde pubblico.

Prezzo base 22.125 euro.

Il Lotto numero 2 è un terreno comunale della superficie totale di 2.295 metri quadrati, ubicato in Via dei Consoli, sempre nel centro urbano di Guidonia. Attualmente rappresentano aree pertinenziali del manufatto presente alla particella 735. Destinazione urbanistica da verificare ai sensi del PRG vigente.

Prezzo base 114.500 euro.

Il Lotto numero 3 è in Via Cecilia Metella, sempre nel Centro urbano di Guidonia: si tratta di un’area di 412 metri quadrati che attualmente funge da area pertinenziale di un fabbricato residenziale.

Prezzo base 20.660 euro.

Infine il Lotto numero 4 è un’area di 71 metri quadrati, anch’essa in Via Cecilia Metella, attualmente pertinenza di un fabbricato residenziale.

Il prezzo base è di 3.550 euro.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.guidonia.org, riportando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse – Alienazione immobili comunali – Lotti n. ord. 1-2-3-4”.