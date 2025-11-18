MONTEROTONDO – Ragazza falciata sulle strisce, le indagini portano a un diciottenne ucraino

I Carabinieri della Stazione di Monterotondo, all’esito di attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Tivoli, hanno denunciato un 18enne, di origine Ucraina, poiché gravemente indiziato di lesioni personali stradali ed omissione di soccorso.

I fatti risalgono alla tarda serata del 28 ottobre scorso quando una giovane 23enne italiana, mentre attraversava sulle strisce pedonali in una centralissima strada del comune eretino fu improvvisamente falciata da uno scooter, poi scappato senza neanche fermarsi a prestare soccorso.

Le meticolose indagini svolte dagli investigatori della Stazione di Monterotondo, che hanno analizzato attentamente ore ed ore di filmati di videosorveglianza, hanno consentito di individuare i due scooter che erano in transito nel momento in cui la ragazza stava attraversando la strada, accertando che solo uno di essi ha colpito la giovane vittima, poi finita in ospedale.

Il giovane, senza patente, si trovava alla guida di un motorino senza assicurazione; questi i motivi che lo avrebbero spinto a non fermarsi, che con gli investigatori non ha voluto parlare.

L’episodio è ulteriore testimonianza della capacità di reazione dimostrata dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo nella repressione di queste tipologie di reati; l’intensificazione dei controlli e la rinnovata capillare presenza dei Carabinieri sul territorio consente, in questo modo, di fornire una rapida ed efficace risposta alla particolare tematica. Fondamentale, inoltre, è denunciare immediatamente alle autorità quanto accaduto.

L’intervista alla ragazza, Caterina Pallocca: