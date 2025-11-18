FONTE NUOVA – In casa 9 etti di cocaina e un chilo di hashish: reggino in manette

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Mentana e della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato in flagranza di reato, in poche ore, rispettivamente un 29enne italiano ed una 39enne senegalese, poiché gravemente indiziati di spaccio.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 novembre scorso, i Carabinieri della Stazione di Mentana, nel corso di un servizio di perlustrazione, sono stati attratti dai movimenti sospetti di un giovane 29enne di origine reggina, che si muoveva per le vie del centro con un furgone.

Hanno quindi deciso di fermarlo e dai successivi approfondimenti, estesi anche all’abitazione, hanno rinvenuto complessivamente 900 grammi circa di cocaina, già in parte pronta ad essere immessa sul mercato illegale, e oltre un chilo di hashish, suddiviso in panetti.

Inoltre, presso l’abitazione, oltre a materiale per il confezionamento, è stata rinvenuta una macchina costruita per la preparazione dei panetti di hashish.

Il giovane è stato tratto in arresto e l’indomani il Tribunale di Tivoli, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per il 29enne l’obbligo di firma in caserma.

Poche ore più tardi, all’alba di giovedì 13 novembre scorso, nel comune di Capena, i Carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato una 39enne di origine senegalese, trovata in possesso di oltre 5 grammi di eroina, suddivisa in 30 dosi, e circa 6.000 euro in contanti.

Gli investigatori, attirati dal continuo via via nei pressi dell’abitazione della donna, ove poche settimane prima era stato arrestato il marito per il medesimo reato, e dopo aver notato e fermato due acquirenti in possesso di sostanza stupefacente, hanno fermato la donna ed esteso i controlli presso l’abitazione, rinvenendo, anche con l’ausilio dei Carabinieri della locale Stazione, lo stupefacente ed il denaro.

Per questo motivo, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni del Giudice del Tribunale di Tivoli.

Il risultato, frutto della costante attività di controllo del territorio posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo è ulteriore testimonianza dell’attenzione posta da quei militari al contrasto dei reati, in particolare riguardo alle sostanze stupefacenti ed ai reati contro il patrimonio, per garantire la sicurezza dei cittadini di questi territori.