𝑻𝒈𝑾𝒊𝒏𝒆 𝒔5 #8

Food & Wine, Società / 20 Novembre 2025

𝑵𝒆𝒘𝒔&𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒅𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒗𝒊𝒏𝒐

𝑵𝒆𝒘𝒔: 20 vini italiani nella Top 100 2025 di Wine Spectator; Tannico multato per 150 mila euro; è @loriniilaria la miglior sommelier d’Italia 2025 dell’AIS Premio TrentoDoc.

Daniele Carselli, sommelier di @winego_shop ci racconta la #malvasiadellelipari Doc passito dell’azienda @hauner_winery.

𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊: domenica 23 novembre ore 11:00 Sapori del Lazio con @associazione_cibofuturo alla Rocca di Castelnuovo di Porto (Rm); 22-24 novembre Benvenuto Brunello a Montalcino; 24 novembre Anteprima Vitigno Italia, Napoli; domenica 7 dicembre Bollicine Wine Fest a Villa Piccolomini Roma.

#tgwine

