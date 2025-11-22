ROMA EST – Lotta allo spaccio di cocaina, 10 arresti tra pusher e vedette

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto della Polizia di Stato al traffico di sostanze stupefacenti nella periferia Est della Capitale.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, sabato 22, dalla Questura di Roma, a Ponte di Nona i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato due neo-maggiorenni di origine marocchina, sorpresi mentre si alternavano nei ruoli di vedetta e spacciatore lungo via Capitini.

Quando gli agenti sono intervenuti, i due ragazzi avevano con sé oltre 20 grammi di cocaina.

Lungo il vialone di Tor Bella Monaca e sull’asse della Casilina, i Falchi della Squadra Mobile hanno documentato un ingegnoso sistema di sorveglianza, fatto di sentinelle e postazioni fittizie create per depistare le Forze dell’ordine.

Lo schema, consolidato e ben rodato, prevedeva un percorso a ostacoli per i clienti: arrivati nella piazza di spaccio, venivano intercettati da una vedetta che, dopo aver verificato che non ci fossero poliziotti in borghese, li indirizzava verso lo spacciatore nascosto.

In alcuni casi era previsto persino un passaggio intermedio con una seconda sentinella, per garantire massima sicurezza ai pusher.

L’ingegnoso sistema è stato studiato dagli investigatori della Squadra Mobile e del VI Distretto Casilino che, in due differenti operazioni, entrambe sulla piazza di spaccio di via dell’Archeologia, hanno arrestato 5 persone – 3 delle quali con il ruolo di vedetta- e sequestrato circa 50 grammi di cocaina nelle sue varie forme ed alcune dosi di hashish. Le vedette si muovevano tra le auto parcheggiate, monitorando costantemente l’area.

Due donne sono state invece arrestate nel quartiere Finocchio, sempre lungo l’asse della Casilina. Sottoposte ad un controllo a bordo del loro minisuv, nascondevano negli stivali e sotto la tappezzeria dell’auto una decina di grammi di cocaina.

Chiude la serie di interventi l’arresto di un cinquantenne che, nonostante fosse sottoposto all’obbligo di permanenza notturna in casa, custodiva nella propria abitazione 11 panetti di hashish da un etto ciascuno.

Tutte le persone arrestate dalla Polizia di Stato, dopo gli atti di rito, sono state poste a disposizione della Magistratura che, per ogni singolo caso, ha convalidato l’operato degli agenti.

I risultati si inseriscono in un più ampio dispositivo di contrasto messo in campo dalla Questura di Roma nelle periferie della Capitale.