TIVOLI – Aggiornata la graduatoria per l’assegnazione delle case popolari

Il Comune di Tivoli ha aggiornato la graduatoria degli aspiranti assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Lo stabilisce la determina numero 3357 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 20 novembre dalla dirigente ai Servizi Sociali Maria Teresa Desideri.

Con l’atto viene approvato l’aggiornamento semestrale della graduatoria degli aventi diritto riferito alle 34 domande pervenute entro il primo semestre 2025.

Nella determina numero 3357 non viene specificato il numero degli aventi diritto.

A giugno 2024 in lista per una casa popolare risultavano 237 famiglie coi requisiti, contro le 219 di sei mesi prima: anche in quel caso risultarono pervenute 34 nuove istanze nel secondo semestre 2023, otto vennero escluse – CLICCA E LEGGI L’ELENCO DEGLI ESCLUSI – dalla nuova graduatoria (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In particolare, 4 per carenza del requisito della residenza triennale nel territorio comunale, una in quanto non residente, un’altra per non aver allegato il documento di identità, le ultime due per aver presentato documentazione non idonea a variare il punteggio già acquisito.