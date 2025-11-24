TIVOLI – “Misatango”, Concerto di Natale al Duomo

Domenica 7 dicembre 2025 alle ore 19.00 il Duomo di Tivoli accoglierà un concerto speciale organizzato dall’Associazione “Famiglie di Angeli” e dall’Associazione “La Voce dei Diritti”, per donare alla comunità un augurio di Pace autentica.

Il concerto di Natale si intitola “Misatango: ritmi dell’anima per un Natale di Luce”.

La MisaTango di Martín Palmeri unisce la struttura della messa latina con il linguaggio musicale del tango argentino, creando un’atmosfera coinvolgente sia per gli appassionati di musica sacra sia per chi ama il tango.

Caratteristiche che affascinano gli amanti del tango:

• uso del bandoneón, tipico del tango;

• ritmi sincopati e armonie caratteristiche del tango nuevo;

• melodia intensa e passionale, ma integrata in una forma liturgica;

• alternanza di parti corali, solistiche e strumentali che ricordano l’espressività dei classici ensemble di tango.

Il concerto è patrocinato da Comune di Tivoli.

A dirigere il concerto è il Maestro Paolo Matteucci.

Protagonisti il Soprano Monica Cucca, il Tenore Delfo Paone, il Baritono Danilo Paludi, Roman Cucca al pianoforte.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.