VICOVARO – Via alla riqualificazione dello stadio: scatta il senso unico alternato in via San Vito

Iniziano domani, lunedì primo dicembre, i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo comunale “Tancredi Berenghi” a Vicovaro.

L’impianto sportivo comunale “Tancredi Berenghi” a Vicovaro

Lo stabilisce l’ordinanza numero 69 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata mercoledì 26 novembre dal dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale Marco Minati.

Col provvedimento viene istituito dalle ore 8 di domattina fino al termine dei lavori in via San Vito dal civico 45 al civico 51 il restringimento della carreggiata stradale e un senso unico alternato, oltre ad un divieto di sosta ambo i lati 0-24.

Il Commissario prefettizio del Comune di Vicovaro Laura Mattiucci

Vale la pena ricordare che lo scorso 14 novembre con la delibera numero 14 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – il Commissario straordinario di Vicovaro Laura Mattiucci coi poteri della Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’impianto sportivo comunale “Tancredi Berenghi” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il progetto redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dall’Ingegner Giovanni Ciucci (Mandatario), GeoPro Studio Associato (Mandante) e Geocom-pany Srl (Mandante) prevede la realizzazione di una copertura lignea delle tribune, della manutenzione straordinaria degli spogliatoi ed opere complementari per un importo complessivo di 809.291 euro e 20 centesimi.

Il progetto è stato validato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e finanziato dall’Unione europea con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).