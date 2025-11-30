Torna il suggestivo presepe nel Castello Orsini di Castel Madama.

Lo stabilisce la delibera numero 171 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - approvata giovedì 27 novembre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Michele Nonni.

Con l’atto viene concesso l’utilizzo della ex Sala consiliare presso il Castello Orsini ed il patrocinio del Comune di Castel Madama ad Aldo Santolamazza, presidente del Comitato San Lorenzo, promotore dell’iniziativa che da 30 anni registra un grande successo di visite.

La ex Sala consiliare è stata concessa per realizzare il presepe dal primo dicembre 2025 fino al 20 gennaio 2026, visitabile tutti i giorni.

Nel corso degli anni scenografie e statuine sono stati realizzati interamente a mano da artigiani e appassionati del Comitato, tra cui Aldo Santolamazza, Carlo Marrazza, Luciano Chicca, Luigi Piselli e Pino Iori.