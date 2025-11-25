VICOVARO – Sport, 809 mila euro dal Pnrr per riqualificare il campo “Tancredi Berenghi”

Il Comune di Vicovaro ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’impianto sportivo comunale “Tancredi Berenghi”.

Il Commissario prefettizio del Comune di Vicovaro Laura Mattiucci

Lo stabilisce la delibera numero 14 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata venerdì 14 novembre dal Commissario straordinario Laura Mattiucci coi poteri della Giunta comunale.

Sopra e sotto, alcune immagini dell’impianto sportivo “Tancredi Berenghi”

Col provvedimento l’amministrazione dà il via libera al progetto redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dall’Ingegner Giovanni Ciucci (Mandatario), GeoPro Studio Associato (Mandante) e Geocom-pany Srl (Mandante) relativo alla realizzazione di una copertura lignea delle tribune, della manutenzione straordinaria degli spogliatoi ed opere complementari per un importo complessivo di 809.291 euro e 20 centesimi.

Il progetto è stato validato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e finanziato dall’Unione europea con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR”.