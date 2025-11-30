Otto match da professionista e 8 vittorie, due delle quali gli sono valsi altrettante cinture.

Sono i numeri di Lorenzo Ratemi, 26enne di Guidonia, soprannominato “The Eagle”, e meglio noto come il pugile con due lauree.

Ieri sera, sabato 29 novembre, al Palazzetto “Bruno Grandi” di Roma, l’atleta della “Roma Est Boxing Club” è stato il protagonista della “Fight Night”, la serata organizzata dal manager Davide Buccioni, con BBT Promotion.

Lorenzo Ratemi ha vinto ai punti la sfida col francese Romain Bartra valevole per il titolo internazionale dei pesi Welter, dando ancora una volta dimostrazione del suo talento e dello stato di grazia.

Un match entusiasmante che ha visto l’ottimo Bartra, con un record di 7 vittorie, una sconfitta e un pareggio, mandare al tappeto Ratemi con un montante alla seconda ripresa.

Seduto sul ring, il pugile di Guidonia si è rialzato mentre l’arbitro conteggiava e da quel momento in poi l’incontro è cambiato.

Qualche istante dopo a finire al tappeto è stato Bartra, che nelle successive riprese ha subito la maggiore incisività di Lorenzo Ratemi, applaudito dal pubblico del Palazzetto “Bruno Grandi”.

Lo scorso 11 ottobre il pugile con due lauree, allenato dai maestri Simone Autorino e Fabio Fantauzzi, aveva già conquistato il titolo internazionale Ibe dei pesi Super Welter battendo ai punti in 8 riprese Dzhanibek Dzhalilov, ucraino residente in Belgio, ottimo pugile con oltre 30 incontri da professionista in carriera.

Anche quello un match da incorniciare che gli era valso il primo titolo da professionista conquistato davanti al suo pubblico nella Palestra comunale della sua Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Ora per Lorenzo Ratemi si prospetta la chance della sfida per il titolo italiano.