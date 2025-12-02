FIANO ROMANO – Domani sette ore senza acqua

Acea Ato 2 comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica, domani, mercoledì 03 dicembre, dalle ore 08:00 alle 15:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Fiano Romano.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via dello Sport (nel tratto compreso tra via Tiberina e via San Sebastiano), via Leopardi, via Rosselli, piazza dell’Unità, via Campo Maro, via san Sebastiano, via Procoio, via Pantano, via Milano (nel tratto compreso tra via San Sebastiano ed il cavalcavia dell’autostrada A1), vie limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:
- piazza dell’Unità.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per il disagio.