MONTEROTONDO – Città più sicura, 25 mila euro per le indagini sulla stabilità degli alberi

Il Comune di Monterotondo intende verificare le condizioni di salute degli alberi, per questo ha incaricato una ditta di espletare una indagine fitostatica visiva.
Lo stabilisce la determina numero 1027 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata oggi, martedì 2 dicembre, dal dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Andrea Cucchiaroni.
Con l’atto viene aggiudicato il servizio allo studio professionale “SmartTrees S.r.l.” di Colle Diana in provincia di Viterbo: la ditta ha inviato la propria disponibilità ad eseguire l’incarico e la propria offerta economica con un ribasso percentuale del 31,7% rispetto alle tariffe previste nel prezziario regionale per un importo complessivo 24.400 euro.
“SmartTrees S.r.l.” effettuerà una Valutazione di stabilità degli Alberi appartenenti al demanio comunale di Monterotondo al fine di poter valutare lo stato fitosanitario ed eventualmente qualora necessario, stabilire il tipo di intervento da eseguire per garantire, in particolare, la sicurezza pubblica dei cittadini.
Le indagini fitostatiche VTA consentiranno anche di aggiornare il censimento e la cartografia comunale su supporto GIS.
L’incarico inizia con la sottoscrizione del contratto e termina con la consegna delle indagini e della relazione, da effettuarsi entro 60 giorni.
Nel caso di mancato rispetto del termine per la redazione e consegna degli elaborati, viene applicata una penale pecuniaria giornaliera pari a 10 euro.