MENTANA – Città turistica, 5 mila euro per i podcast di viaggio

E’ famosa in Italia perché il 3 novembre 1867 fu teatro della battaglia tra le truppe pontificie e francesi contro i volontari guidati da Giuseppe Garibaldi.

Eppure Mentana è ricca di tanta altra storia che merita di essere raccontata e diffusa.

Per questo l’amministrazione comunale di Mentana ha deciso di sbarcare su “Loquis”, la piattaforma gratuita e accessibile di “travel podcasting”.

Lo stabilisce la determina numero 699 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 20 novembre dal dirigente del settore amministrativo Claudio Renzi.

Con l’atto viene affidata a trattativa diretta la produzione di podcast in italiano e in lingua straniera, attraverso l’applicativo Loquis, alla ditta Georadio srl per una somma complessiva di 5.002 euro.

Georadio è una società a responsabilità limitata fondata nel 2017 che si occupa di programmazione informatica, con sede a Roma . L’azienda è nota per aver creato Loquis, una piattaforma di “travel podcasting” (podcast di viaggio) che permette agli utenti di creare e ascoltare storie audio su luoghi in tutto il mondo.

Loquis è una piattaforma gratuita e accessibile da vari dispositivi, che sta espandendo la sua attività a livello internazionale.