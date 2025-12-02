MENTANA – Città turistica, 5 mila euro per i podcast di viaggio

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 2 Dicembre 2025

Il Comune finisce sulla piattaforma “Loquis” di “Georadio Srl”

E’ famosa in Italia perché il 3 novembre 1867 fu teatro della battaglia tra le truppe pontificie e francesi contro i volontari guidati da Giuseppe Garibaldi.

Eppure Mentana è ricca di tanta altra storia che merita di essere raccontata e diffusa.

Per questo l’amministrazione comunale di Mentana ha deciso di sbarcare su “Loquis”, la piattaforma gratuita e accessibile di travel podcasting”.

Lo stabilisce la determina numero 699 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 20 novembre dal dirigente del settore amministrativo Claudio Renzi.

Con l’atto viene affidata a trattativa diretta la produzione di podcast in italiano e in lingua straniera, attraverso l’applicativo Loquis, alla ditta Georadio srl per una somma complessiva di 5.002 euro.

LEGGI ANCHE  CAPENA – Il Comune organizza “Presepi in Strada”: premi in natura per i progetti selezionati

Georadio è una società a responsabilità limitata fondata nel 2017 che si occupa di programmazione informatica, con sede a Roma. L’azienda è nota per aver creato Loquis, una piattaforma di “travel podcasting” (podcast di viaggio) che permette agli utenti di creare e ascoltare storie audio su luoghi in tutto il mondo.

Loquis è una piattaforma gratuita e accessibile da vari dispositivi, che sta espandendo la sua attività a livello internazionale.

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 